На инаугурацию мэра Омска приехали представители из Черногории

Для гостей города подготовили туристическую программу и прогулку на троллейбусе «Адмира» Фото: пресс-служба администрации города Омска

Представители Черногории во главе с мэром города Тиват Желько Комненович станут гостями торжественного заседания Омского горсовета, которое состоится уже завтра, 12 января. Мероприятие посвящено вступлению в должность градоначальника экс-руководителя Омскводоканала Сергея Шелеста. Об этом сегодня рассказали в городской администрации.

Помимо этого, в планах делегации подписать протокол о сотрудничестве между Омском и Тиватом. Напомни, что союз городов-побратимов планировали заключить ещё в прошлом году. В августе гости из Черногории должны были приехать на 305-летия Омска. Однако праздник перенесли на сентябрь, а встречу союзников, похоже, отложили на неопределенный срок.