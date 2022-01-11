«Росводоканал Омск»: новогодние каникулы прошли без происшествий

Как и прогнозировали специалисты омского водоканала, в новогоднюю ночь не было зафиксировано пика водопотребления. Так, 31 декабря 2021 года в городскую водопроводную сеть подали на 20 тысяч кубометров воды меньше, чем в 2020 году - 369 тысяч кубометров питьевой воды. А первого января - на 38 тысяч кубометров меньше, чем годом ранее.

За период новогодних каникул на водопроводных сетях было зафиксировано 13 повреждений, ликвидация которых проводилась в короткие сроки, с локальным ограничением потребителей от услуг холодного водоснабжения. Среднее время исполнения заявки составило около 6 часов.

Отличительной особенностью новогодних каникул стало снижение числа засоров на канализационных сетях. За десять дней, включая 31 декабря 2021 года, в диспетчерскую службу поступило 275 заявок на устранение засоров, это на 15% ниже аналогичных показателей прошлого года.

«В новогодние каникулы для бесперебойного и надёжного оказания услуг водоснабжения и водоотведения в круглосуточном режиме дежурили 27 бригады слесарей аварийно-восстановительных работ и 78 единиц техники. Предприятие в штатном режиме отработало в выходные дни, а омичи с комфортом провели праздники», — подытожил исполнительный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Плановые работы на сетях возобновятся в январе 2022 года. Информацию о них можно узнать на официальном сайте и в сообществе «ВКонтакте».