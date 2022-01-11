В Омске на катке в Воскресенском сквере омичи смогут прокатиться бесплатно

Каток в самом сердце Омска стал популярен с открытия
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
После жалоб омичей в социальных сетях на неудобства нового катка в Воскресенском сквере здесь произошли значимые изменения.
Одна из центральных досуговых площадок стала доступнее для отдельных категорий граждан. Так, с понедельника по пятницу с 13:00 до 14:00 при предъявлении соответствующего документа вход на территорию катка и прокат коньков бесплатный для ветеранов труда, многодетных семей, пенсионеров и детей-сирот.
Кроме того, на катке в ближайшее время будет доступна безналичная оплата. Количество ящиков для хранения, на малую численность которых тоже жаловались омичи, увеличилось до двухсот.
Также в городской администрации напомнили, что на территории сквера справа от касс установлены два биотуалета, а в двух метрах от пункта проката — киоск горячего питания и напитков.