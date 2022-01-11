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Общество11 января 2022 9:25

В Омске на катке в Воскресенском сквере омичи смогут прокатиться бесплатно

Правда, такое удовольствие доступно отдельным категориям граждан
Виктория КОВЕРНЕВА
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Каток в самом сердце Омска стал популярен с открытия

Каток в самом сердце Омска стал популярен с открытия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После жалоб омичей в социальных сетях на неудобства нового катка в Воскресенском сквере здесь произошли значимые изменения.

Одна из центральных досуговых площадок стала доступнее для отдельных категорий граждан. Так, с понедельника по пятницу с 13:00 до 14:00 при предъявлении соответствующего документа вход на территорию катка и прокат коньков бесплатный для ветеранов труда, многодетных семей, пенсионеров и детей-сирот.

Кроме того, на катке в ближайшее время будет доступна безналичная оплата. Количество ящиков для хранения, на малую численность которых тоже жаловались омичи, увеличилось до двухсот.

Также в городской администрации напомнили, что на территории сквера справа от касс установлены два биотуалета, а в двух метрах от пункта проката — киоск горячего питания и напитков.