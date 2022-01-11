Космические разработки ученого омского политеха отмечены международной премией

Новый год для омской космической отрасли начался с международной награды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Международной премии в области космической безопасности «Safety-by-Design» удостоен ученый Омского государственного технического университета – профессор кафедры «Авиа-и ракетостроение» Валерий Трушляков, сообщает официальный сайт университета. Сегодня он является руководителем проекта «Космическая экология» и удостоен выскокой награды по научным разработкам в этом направлении.

- В настоящее время лабораторией «Космическая экология» выполняются исследования по уводу крупногабаритного объекта космического мусора с низких околоземных орбит, проекты сжигаемых отделяющихся элементов конструкции ракет-носителей, технологии газификации жидких остатков ракетного топлива с целью повышения их пожаровзрывобезопасности, осушки топливных баков, создание тары для нефтепродуктов с возможностью последующей утилизации в районах Крайнего Севера, - рассказал сам Трушляков.

Награда, которую получил Валерий, учреждена Международной ассоциацией содействия обеспечению космической безопасности (IAASS) и является средством чествования выдающихся дизайнеров и инженеров, внесших значительный технический вклад в обеспечение безопасности систем.