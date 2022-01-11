«Ростелеком» поддержал Рождественский полумарафон в Омске

«Ростелеком» в Омской области поддержал первое крупное спортивное состязание этого года — Рождественский полумарафон, который традиционно состоялся в региональном центре 7 января. Федеральный провайдер обеспечил мобильную связь на контрольных точках системы хронометража на трассе для передачи и регистрации точного времени прохода дистанции.

«Поддержка спортивных соревнований — это уже традиция для филиала компании. Таким образом мы не только вносим вклад в популяризацию здорового образа жизни, но и помогаем провести состязания на самом высоком техническом уровне. Ведь в спорте решающими становятся даже тысячные доли секунды, поэтому все участники должны быть уверены, что их результаты будут зафиксированы точно и беспристрастно» — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото с сайта https://runsim.ru

В этом году на Рождественский полумарафон вышло более 900 спортсменов из 26 регионов России и 15 стран мира, в том числе бегуны из Монголии, Вьетнама и Мексики. Выбрать можно было одну из трех дисциплин — сам полумарафон, а также дистанции на 10,5 км и на 3 км.

В главном забеге победителем среди мужчин стал Алексей Патраков из Пермского края, от которого немного отстали омичи Андрей Ушаков и Фарид Мухамедхарифов. А в женском полумарафоне весь пьедестал почета заняли спортсменки Омской области: Марина Ковалева, Тамара Волнина и Алена Нефедченко.

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