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Общество11 января 2022 9:01

В Омской области в 2021 году родилось 18 тысяч детей

А вот показатели смертности в регионе почти в два раза выше
Виктория КОВЕРНЕВА
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Рождаемость сохранилась на уровне 2020 года, напомним, тогда на свет появилось 17 916 малышей

Рождаемость сохранилась на уровне 2020 года, напомним, тогда на свет появилось 17 916 малышей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшем году смертность в Омской области превысила рождаемость почти в два раза. Об этом говорят данные Управление ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области.

Так, согласно актам записи, в 2021 году в регионе родилось 17 630 детей, из них в Омске – 11 676. Скончались за минувший год 33 825 человек. Исходя из этих данных, получается, что естественная убыль населения за 2021 год в регионе составила 16 195 человек, то есть смертность превысила рождаемость почти в 2 раза.

К слову, подобная тенденция наблюдается в Омской области последние 10 лет. Причем за пандемия коронавируса ситуацию усугубила еще больше. Так, в первый «ковидный» год число умерших выросло на 21,5%.

Что касается бракосочетаний и разводов, то в 2021 году заключили брак 11 879 омских пар, развелись 8 410.