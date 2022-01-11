Омский зоопарк на Жукова снова открылся после получения лицензии

Медоед в вольере зоопарка. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 11 января к работе в прежнем режиме вернулся детский зоопарк по улице Жукова в Омске. Учреждение после временного закрытия было вынуждено получить лицензию, чтобы возобновить свою работу.

Напомним, что зоопарк был временно закрыт из-за требований федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору наличия лицензии по содержанию и использованию животных.

Согласно данным самого зоопарка, в «Детском ЭкоЦентре» содержатся более 200 животных. Теперь работа с ними узаконена и легальна.