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Общество11 января 2022 8:51

Омский зоопарк на Жукова снова открылся после получения лицензии

«Детский ЭкоЦентр» заработал для посетителей с 11 января
Наталья ВИРКУНЕН
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Медоед в вольере зоопарка.

Медоед в вольере зоопарка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 11 января к работе в прежнем режиме вернулся детский зоопарк по улице Жукова в Омске. Учреждение после временного закрытия было вынуждено получить лицензию, чтобы возобновить свою работу.

Напомним, что зоопарк был временно закрыт из-за требований федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору наличия лицензии по содержанию и использованию животных.

Согласно данным самого зоопарка, в «Детском ЭкоЦентре» содержатся более 200 животных. Теперь работа с ними узаконена и легальна.