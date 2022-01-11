В начале года 99 омичей заболели гонконгским гриппом

Гонконгским гриппом чаще болеют пожилые пациенты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омское управление Роспотребнадзора опубликовало данные о заболеваемости ОРВИ и гриппом в региона в первые девять дней 2022 года.

Статистика такая: с 3 по 9 января в регионе выявлено 5399 случаев заболевания ОРВИ, что на треть ниже значений эпидемиологического порога. Зато в этот же период времени специалистами выявлены случаи заражения вирусом гриппа A/H3N2, который называют гонконгским.

Последняя пандемия такого гриппа в XX веке случилась в 1968 году, первые случаи заражения были зафиксированы в Гонконге. Классифицируется как пандемия средней степени тяжести. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста. За три года, от неё умерло от одного до четырех миллионов человек.

Симптомы гонконгского гриппа: температура тела выше 39оС, рвотные позывы, понос, сильная головная боль, сонливость, боль в конечностях и пояснице, сухой кашель, озноб, головокружение, болевые ощущения в глазных яблоках и мышцах, слезоточивость и резь в глазах.