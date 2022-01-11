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Общество11 января 2022 7:21

На ремонт домов культуры в Омской области потратят почти 110 млн рублей

Ещё 40 млн рублей запланировано на обновление оборудования
Виктория КОВЕРНЕВА
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В 2021 году капитальный ремонт был проведен в 10 объектах досуга

В 2021 году капитальный ремонт был проведен в 10 объектах досуга

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В восьми районах Омской области отремонтируют местные ДК. Об этом сегодня сообщил региональный минкульт. В рамках нацпроекта «Культура» на эти цели направляется 109,3 млн рублей.

Ремонт пройдет в Могильно-Посельском доме культуры Большереченского района, в Любино-Малоросы, Русско-Полянском, Яманском ДК Крутинского района, Степнинском ДК Марьяновского района, Ореховском поселении Одесского района и Богословский дом культуры Омского района.

В планах ремонт фасадов и кровли, заменена коммуникаций, дверей и окон, а также модернизация и оснащение зрительных залов.

Еще 40 миллионов рублей будет направлено на обновление оборудования в 42-х центрах досуга.

Напомним, что в прошлом году капитальный ремонт был проведен в 10 ДК, половина из которых – это районные дома культуры.