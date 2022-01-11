В Омске был перекрыт исторический максимум температуры воздуха

Регион вновь окутала температурная пила Фото: Иван Макеев

Омские синоптики подвели итоги новогодних каникул, в период которых на территории региона наблюдалась переменчивая погода.

Как оказалось, 8 января был побит исторический максимум. В этот день температура воздуха составила +2.4С°. Предыдущий показатель +1С° наблюдался в Омской области в 1902 и 1975 годах.

Но буквально пару днями ранее, 6 января, ночная температура воздуха по северной половине области понижалась до -34С°, в Омске было -24С°. Такие скачки синоптики связывают с влиянием североатлантического циклона.

Что касается погоды на ближайшие дни, по данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе ожидается временное понижение температур. Сегодня ночью столбик термометра местами опустится до -25С°, днём до -16С°. Без осадков.

А вот завтра, 12 января, пойдет слабый снег. В ночные часы синоптики прогнозируют до -27С°, днём -12...-17С°. В четверг, 13 января, ночью туман и понижение температуры до -32С°. Днём -18…-23С°, местами до -13С°.