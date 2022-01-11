В Омске обсудят строительство набережной от Телецентра до улицы Пригородной

Реконструкцию планируют завершить в 2026 году Фото: пресс-служба администрации города Омска

Вопросы благоустройства набережной Иртыша от академии «Авангард» до микрорайона на улице Пригородной станут одним из главных событий города в ближайшие две недели. Омичей и представителей бизнеса приглашают принять участие в цикле мероприятий «Речной ландшафт».

Уже в ближайшее время на платформе Zoom пройдут несколько встреч:

– 15 января, в субботу, с 13.00 до 16.00, пройдет встреча с горожанами, представителями организаций и учреждений;

– 18 января, во вторник, с 17.00 до 19.00, будет проходить встреча с представителями бизнеса;

– 20 января, в четверг, с 19.00 до 21.00, будет проходить проектная сессия на тему «Какими будут события на набережной от академии «Авангард» до микрорайона по ул. Пригородная?».

По итогам обсуждений специалисты должны сформировать инвестиционное предложение и подготовить дизайн-проект. Подробнее о планах предстоящей сессии можно узнать на сайте «Городская среда-55».

Напомним, что вопросом благоустройства прибрежной территории Иртыша занялся действующий губернатор региона Александр Бурков. Глава региона запланировал в Омске строительство самой длинной набережной в Европе. Уже даже появились первые эскизы разных точек притяжения для горожан, которые могут войти в итоговый проект. Реконструкцию планируют завершить в 2026 году.