В Омске за взятку в 50 тысяч рублей может сесть судебный пристав

При передаче денежных средств подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Омской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет по Омской области продолжает череду новогодних расследований. Сегодня стало известно о новой фигуре очередного громкого уголовного дела. Так, судебного пристава Советского округа подозревают в получении взятки в размере 50 тыс. рублей.

Известно, что в декабре 2021 года за прекращение исполнительных производств о взыскании с индивидуального предпринимателя в общей сумме около 1,5 миллиона рублей пристав получил деньги от частного юриста. При передаче средств оба были взяты с поличным.

- Юрист вину признал. Судебный пристав вину не признал и пояснил, что не сделал ничего противозаконного и не ожидал, что ему принесут благодарность в виде денег, - рассказали в омском следкоме.

Сейчас судебный пристав находится под домашним арестом. Следствие продолжается.