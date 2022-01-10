За пару дней северные районы Омской области подключат к газовому отоплению

Перебои с подачей топлива на севере Омской области возникают ежегодно в зимний период Фото: Олег УКЛАДОВ

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что выполненные расчёты на 6-ой скважине Тевризского газоконденсатного месторождения позволяют возобновить подачу газа населению.

Коснётся это жителей Знаменского, Тарского и Тевризского районов. Об этом распорядился губернатор Омской области Александр Бурков.

- 11 января начать подключение к природному газу для нужд отопления в первую очередь с населения и объектов социальной сферы. Соответствующее поручение дано отраслевым министерствам и ведомствам, - говорится в сообщении.

Также подача голубого топлива в соответствии с графиком будет возобновлена на котельные и сельхозпредприятий.

- То есть, сети у нас проверены, всё оборудование работает, 50 тысяч кубометров в сутки будет обеспечено. На этой неделе должен быть составлен чёткий график, когда подключаем котельные объектов социальной сферы во всех трёх районах, когда подключаем котельные с газовым оборудованием сельхозпроизводителей, производственные площадки, тот же тарский завод «Кварц». Чтобы и бизнес, и аграрии понимали, когда они будут подключены, - отметил глава региона.