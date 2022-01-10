Мэрия Омска сдает в аренду землю под строительство ТЦ и складов

Проведение открытых аукционов является обязательным требованием при аренде земельного участка Фото: Евгения ГУСЕВА

26 января департамент архитектуры и градостроительства проведёт открытый аукцион на право заключения договоров аренды по восьми земельным участкам. Подать заявку можно до 21 января.

Один из лакомых кусочков площадью почти 3,5 тыс. кв.м в районе дома 184 по улице 10 лет Октября. Его сроком на 5 лет и 6 месяцев сдают под строительство торгового центра Неподалеку, вблизи строения № 190 по улице 10 лет Октября, предлагают в аренду участок под застройку делового центра или точки общепита.

В Кировском округе предлагают стразу три участка под строительство склада или складской площадки. Первый расположен в районе улицы 2-я Солнечная, дом 44 В. Второй земельный надел - западнее строения № 10 по улице Багнюка. Ещё один участок предлагают арендовать на улице Полярная.

Под строительство авторемонтных мастерских в Ленинском округе на торги выставлены два участка: по улице Новокирпичная и по улице Лесная.

Под строительство бизнес-центра или объекта легкой промышленности в Октябрьском административном округе определен земельный участок вблизи строения по улице 3-я Молодежная, дом 79/1.

Подробности о проведении аукциона и лотах можно найти в разделе «Аукционы» на сайте мэрии города.