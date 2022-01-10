Омич Эдуард Юнусов получил 8 месяцев колонии за избиение своих детей

В марте 2021 года Юнусов был лишен родительских прав Фото: Анна МИКУЛА

Эдуард Юнусов признан виновным в истязании своих детей. Отцу-изуверу Центральный районный суд города Омска назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. Правда, как уточнили КП.Омск в следственном комитете, в назначенный срок зачлось время содержания под стражей. То есть, по факту, Юнусова освободили сразу после вынесения приговора.

Напомним, об этой совершенно дикой истории стало известно в январе 2021 года. Тогда одна из родственниц семьи выложила видео в социальные сети, где 45-летний омич с силой бросил на пол с высоты собственного роста 8-летнюю падчерицу и 5-летнего сына.

- Как было установлено в ходе расследования, с октября 2020 года Юнусов не менее 10 раз избивал, в том числе ремнем, 5-летнего сына и 8-летнюю падчерицу, и в воспитательных целях заставлял их подолгу стоять в планке на кулаках, причиняя физические и моральные страдания, применял другие способы «воспитания». Мать детей боялась агрессивного супруга и поэтому не сообщала в правоохранительные органы о фактах избиения детей, - напомнили в омском следственном комитете.

В марте 2021 года Юнусов был лишен родительских прав. Однако дело получило неожиданный поворот. Супруга Алёна спустя несколько месяце начала писать жалобы на следствие. Утверждая, что вся история сфабрикована. Женщина вместе с адвокатом добилась изменения меры пресечения для мужа. Тогда Юнусова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Правда избежать уголовной статьи за истязание собственных детей 45-летнему омичу всё же не удалось.