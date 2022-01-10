Здоровье ребенка из Омской области отстаивает прокуратура (ОБНОВЛЕНО)

Возможно, в этом году список иностранных препаратов для маленьких неизлечимо больных пациентов в России пополнится, об этом говорил президент в ходе своей последней пресс-конференции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуроры Муромцевского района выявили грубые нарушения прав ребенка. Мальчику, страдающему крайне редким заболеванием, по жизненным показаниям необходимы медицинские препараты, которые вообще не зарегистрированы на территории России.

Из рекомендованного для него списка ЖВЛ оказался также портативный аппарат и тест-системы, применяемые при измерении состава крови. Тесты необходимо проводить регулярно и со строго заданной периодичностью. Поэтому родители ребенка для контроля показателей вынуждены еженедельно возить его в больницу из Муромцева в Омск.

Прокуратура Муромцевского района посчитала такое недопустимым и подала иск на омский минздрав в Центральный районный суд города. С ведомства требуют обеспечить мальчика тест-системами.

Министерство здравоохранения Омской области пояснило, что на сегодняшний день наблюдение у специалистов Детской областной клинической больницы необходимо для маленького пациента. Что касается самих лекарств, заявка на их приобретение уже сформирована.

- Ребенок бесплатно получает лекарства и специальное детское питание. Аммониметр, необходимый для измерения уровня аммиака в домашних условиях, приобретен в 2021 году. Заявка на лекарство "Биотин", нужное ребенку на 2022 год сформирована, - подчеркнули в ведомстве.