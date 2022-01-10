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Общество10 января 2022 4:33

В недостроенном омском метро пустят трамваи

Власти региона дополнительно свяжут транспортной веткой Левобережье и центр города
Наталья ВИРКУНЕН
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Вот такие трамваи на электромагнитной подвеске давно курсируют по Москве. Может, начнут ходить и в Омске.

Вот такие трамваи на электромагнитной подвеске давно курсируют по Москве. Может, начнут ходить и в Омске.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Омской области намерены использовать объекты метрополитена в Омске, достройка которого была признана нецелесообразной, для расширения трамвайной сети и соединения правого берега с левым. Об этом сообщил ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков.

- Мы в любом случае от метро уходим, было принято решение на федеральном уровне. Инфраструктуру будем использовать, чтобы сделать транспортное кольцо, соединение левого и правого берега. Мы не загоним ни автобус, ни троллейбус в метромост, поэтому речь сейчас ведется о трамвае, - сказал Бурков.