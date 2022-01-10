В Омске хотят построить ночлежку для обогрева местных бездомных

В ночлежке можно будет пережить лютые морозы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Фонд президентских грантов поступила заявка от местной религиозной организации «Приход Храма Рождества Христова поселка Крутая Горка города Омска Омской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)». Об этом сообщает «МК в Омске». Организация хочет построить пункт обогрева для бездомных людей.

«С 2017 года мы выстраиваем свою работу в Омске, опираясь на принципы и механизмы, которые позволяют более чем 300 человек в год оказать первую помощь людям на улице», — отмечают авторы проекта.

Пункт обогрева будет представлять собой двухслойную зимнюю палатку вместимостью 40 человек. У палатки будет деревянный пол и тепловая пушка, которая позволит поддерживать внутри нужную температуру. Пункт будет доступен для мужчин и женщин, получить бесплатную помощь сможет каждый обратившийся, независимо от наличия документов и регистрации, ежегодно с 1 октября по 30 апреля.

В данный момент эту заявку рассматривает экспертная комиссия.