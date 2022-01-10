В новом году на ремонт омских тротуаров направят 100 млн рублей

Городские власти продолжают ставить акцент на восстановлении дорог частного сектора и межквартальных проездов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца марта этого года департамент городского хозяйства составит окончательный список тротуаров и проездов, которые будут отремонтированы в наступившем году. Известно только, что на восстановление проблемных участков дорог направят около 100 млн рублей.

В прошлом году внимание было уделено ремонту дорог частного сектора – улицам Невского, Свободы, Харьковской, 20-й Рабочей, 22-й Рабочей, 23-й Рабочей, 8-й Северной, 7-й Амурской, проезду в районе улицы 2-й Рыбачьей, 5-му Тюкалинскому проезду, переулкам 3-й Островский и 5-й Островский и др.

В данный момент администрации округов совместно с председателями КТОСов по обращениям жителей формируют адресные перечни тротуаров и проездов. Чтобы попасть в такой перечень, можно обратиться по телефонам 23-14-26, 24-45-65 или направить обращение по электронной почте: admsao@admomsk.ru.