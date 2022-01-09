Омские дорожники рапортуют об устранении последствий снегопада

Работа кипит и днем, и ночью. Фото: пресс-служба администрации города Омска

После обильного ночного снегопада сотрудники службы городского хозяйства и благоустройства города Омска рапортуют об усиленной работе.

- Дороги активно обрабатываются противогололедными материалами, проводится механизированное прометание гостевых маршрутов. В вечернее время все ДЭУ выйдут на общее прометание: будем работать, начиная с центральных магистралей с наиболее интенсивным движением, затем уйдем на второстепенные дороги и дальние маршруты, чтобы у омичей была возможность проехать в отдаленные микрорайоны, - рассказал директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Потапов. - Также в ночное время запланирован вывоз снега, при необходимости будем убирать колейность.

Дорожные службы окружных ДЭУ в ночную смену обрабатывали проезжую часть автомагистралей противогололедными материалами, в основном, используя пескосоляную смесь. В целом мероприятия по зимнему содержанию дорожной сети проводятся в плановом режиме и будут продолжены.