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Общество9 января 2022 7:05

После новогодних каникул омский аэропорт сократил вылеты в города России

Часть авиасообщений убрали из расписания до конца марта
Наталья ВИРКУНЕН
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После праздничного ажиотажа перевозчики ожидают снижение спроса на перелеты по некоторым направлениям.

После праздничного ажиотажа перевозчики ожидают снижение спроса на перелеты по некоторым направлениям.

Фото: Дарья АСЛАМОВА

После новогодних каникул сезонное расписание работы омского аэропорта несколько изменится. Так с 13 января станет меньше вылетов в Новокузнецк, Барнаул и другие города России.

До 24 марта текущего года компания Utair отменила рейс Сургут - Омск - Новокузнецк, а также перелеты Тюмень - Барнаул и обратно, пролегающие через Омск. До 18 февраля убрали и часть перелетов в столицу, в частности, перелет в Шереметьево компанией «Победа». Точную информацию можно получить на сайте аэропорта, сайтах перевозчиков, а также по телефону (3812) 55-69-11.