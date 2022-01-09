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Общество9 января 2022 6:18

В Омске утром людей эвакуировали из здания вокзала

Сейчас железнодорожники вернулись к нормальной работе
Наталья ВИРКУНЕН
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Омский вокзал эвакуировали по прибытии одного из поездов.

Омский вокзал эвакуировали по прибытии одного из поездов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в 8:30 утра, по словам очевидцев, из здания местного железнодорожного вокзала эвакуировали людей. Пассажиров и провожающих не пускали в здание, и даже в подземные переходы, ведущие к нему.

При этом соседний корпус пригородных сообщений продолжал работать в штатном режиме. По словам представителей вокзала, в здании вокзала в указанное время проводилась проверка, какая именно - не уточняется.

Сейчас вокзал уже вернулся к работе в штатном расписании.