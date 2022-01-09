В Омске на два дня для посещения закрыли ледовые горки

В последний день зимних каникул омичи не смогут покататься с горок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера на странице ВКонтакте зимнего комплекса «Горки Парк» в парке 30-летия ВЛКСМ появилось сообщение о том, что 9 и 10 января снежный городок будет закрыт для посещения.

Основная причина временного закрытия, на которую сослались организаторы, - резкий переход от плюсовой температуры в регионе к значительному минусу. Принимать посетителей здесь начнут с 11 января, когда в Омске установится умеренно холодная погода, прекратятся снегопады.

В комплекс «Горки Парк» входит три интересные горки с ледовым покрытием: пяти- и трехметровая, а также двойная, высотой 6 и 3 метра.