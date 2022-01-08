Заболеваемость коронавирусом в Омской области снизилась до 206 человек в сутки

Из 206 заболевших - 169 пациентов лечатся на дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 8 января, в Омской области зарегистрировано 206 случаев заражения COVID-19. Ещё ниже, чем накануне. Из этого количества заболевших - 169 пациентов лечатся на дому, а остальным 37 пациентам потребовалась госпитализация. При этом, за минувшие сутки выздоровевшими признаны 62 пациента и 10 пациентов ушли из жизни.

По данным регионального минздрава, по состоянию на 8 января в прививочной кампании приняли участие уже 1 028 545 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 808 235 человек.

К слову, по всей стране суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией оказался ниже вчерашнего – 16 568 человек. В общей сложности заболели 10,635 миллиона россиян.