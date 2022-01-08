В Омске муж убил жену за ненакормленного ребёнка

Подозреваемый утверждает, что потерпевшая легла спать и не накормила ребенка. За что и поплатилась Фото: Александр РОГОЗА

В Омске возбуждено уголовное дело по факту смерти 36-летней женщины. Как поясняют представители омского следственного комитета, конфликт произошел в квартире дома на улице Малиновского. Потерпевшая вместе со своим супругом в течении нескольких дней распивали спиртное.

- 6 января около 11 часов после утреннего застолья 36-летний супруг избил женщину, которая, с его слов, легла спать, не накормив 3-летнего ребенка. Конфликт продолжился вечером около 19 часов, в связи с чем соседи вызвали сотрудников полиции, - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В результате потасовки потерпевшая получила травму головы и переломы ребер. Позже скорой помощью была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

- Подозреваемый задержан. В настоящее время следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - заключили в омском следкоме.