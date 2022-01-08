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Общество8 января 2022 5:17

В Омске девушка провалилась под лёд катаясь на тюбинге

Инцидент произошел в районе Омской крепости
Виктория КОВЕРНЕВА
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Омичка каталась с необорудованного склона

Омичка каталась с необорудованного склона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Омске девушка провалилась под лёд. Произошло всё на реке Иртыш в районе Омской крепости. Как рассказали в полиции, 17-летняя омичка каталась с берега Иртыша. При спуске лед не выдержал и она частично провалилась в воду.

Девушке помогли выбраться на берег прохожие, они-то и обратились к инспекторам ДПС. Пострадавшая рассказала, что всего лишь набрала полные ботинки воды. Автоинспекторы обогрели замерзшую омичку в служебном автомобиле, пока за ней не приехало такси.

В полиции предупреждают омичей о том, что катание в необорудованных местах может привести к печальным последствиям.