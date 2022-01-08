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Общество8 января 2022 4:43

В Омске старинные воинские склады сносит новый владелец

Материалы зданий постройки XIX века наверняка будут использованы в отделке других исторических объектов
Виктория КОВЕРНЕВА
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Фото Алексей Пантелеев: В XIX веке здесь проходила южная граница города Омска, стояли каменные ворота и находился таможенный пост

Фото Алексей Пантелеев: В XIX веке здесь проходила южная граница города Омска, стояли каменные ворота и находился таможенный пост

Омскрегион сообщает, что на месте сноса бывших воинских складов обнаруживается множество исторических артефактов — царские кирпичи с клеймами, кованые изделия и балки с таинственными надписями.

Напомним, что участок напротив бывшего здания «Атлантида», принадлежащий Министерству обороны РФ, с торгов выкупил омский бизнесмен Михаил Попов. Еще частью зданий вдоль проспекта Карла Маркса владеет омский застройщик Юрий Гуринов.

Что касается самого демонтажа складов, строители разбирают здания по кирпичику. Дело в том, что этот дореволюционный материал может быть востребован при реставрации других зданий-памятников. Правда на этом месте не останется ни следа об этой части омской истории.

Несмотря на многочисленные артефакты, найденные в ходе демонтажа, все эти здания не имели никакого охранного статуса и не признавались историческими памятниками. Правда эту территорию никто не анализировал на предмет архитектурной и исторической ценности.