В страшном ДТП под Омском погиб водитель, еще трое пострадавших в больнице

Авария произошла в Омском районе Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 7 января, в районе полудня на 21 км автодороги Омск-Одесское столкнулись два автомобиля.

По информации Госавтоинспекции, установлено, что водитель «Форд-Фокуса», двигаясь по дороге Омск - Одесское в направлении Омска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле» .

- В результате ДТП пассажир «Форд-Фокуса» - мужчина 1974 года рождения - скончался, водитель этого же автомобиля 1996 года рождения, его пассажиры - девочка 2019 и женщина 1975 годов рождения - доставлены в медицинское учреждение. Также в медицинское учреждение доставлен водитель «Шевроле», - пояснили в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские разбираются в деталях происшествия.