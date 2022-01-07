Экс-губернатор Омской области Полежаев поддержал «народного лидера» Назарбаева

Из личного архива: несмотря на то, что Полежаев называет родной землёй Казахстан, сам он родился в Исилькуле

Своё мнение о текущей ситуации в Республике Казахстан высказал экс-губерантор Омской области и хороший друг бывшего президента и народного лидера Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева - Леонид Полежаев.

В своём инстаграм Леонид Константинович вспомнил народные волнения 1986 года. Тогда Казахстан еще входил в состав Советского Союза, а сам Полежаев занимал пост первого заместителя председателя Карагандинского облисполкома.

- Толпы протестующих на ночных улицах и площадях Караганды. Мы молоды и тоже заряжены энтузиазмом масс. Безбоязненно идем к людям разговаривать. Позднее мы убережем их от наказания. Среди лозунгов тех лет только призывы к желаемой свободе. Они понятны. Нет побитых машин, разграбленных магазинов, нет пролитой крови, - вспоминает политик.

Но вот события сегодняшнего дня экс-губернатор считает кощунством. Особенно на фоне требований митингующей толпы. К слову, накануне в городе Талдыкорган митингующие снесли памятник народному лидеру Нурсултану Назарбаеву.

- Создателю самого успешного государства на постсоветском пространстве говорят «Шалкет!» - «Уходи, старик!». Он уйдет, такова судьба любого политика. Признание и уважение вернется к Вам, Нуреке, лет через 50-70. Как возвращается ко многим историческим личностям, в том числе и в России, - подытожил Леонид Константинович.

Напомним, в 70-е годы Полежаев работал начальником строительства канала Иртыш-Караганда, а Назарбаев — секретарем парткома Карагандинского металлургического комбината. Сами политики никогда не скрывали, что их объединяет давняя дружба и родная казахстанская земля.