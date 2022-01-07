Участники из 15 стран приехали в Омск на Рождественский полумарафон

Пресс-служба Рождественского полумарафона: Старт забега в 13.00 на Соборной площади

Сегодня, 7 января, в Омске стартует традиционный Рожественский полумарафон. Церемония открытия намечена на 12.45. А вот общий старт будет дан на Соборной площади в 13.00.

Маршрут забега пройдет по исторической части города. В него включены дистанции на 21,1 км, 10,5 км, а также соревновательный забег на 3 км.

В этом году на участие в марафоне заявлен 931 человек. Среди спортсменов и любителей - представители 26 регионов России. Посетить зимнюю Сибирь и пробежать дистанцию также захотели участники еще 15 стран. Среди которых Великобритания, Германия, Канада, Камбоджа, Эфиопия и другие.