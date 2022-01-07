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Общество7 января 2022 4:49

250 дольщиков дома по улице Кирова в Омске получат ключи от квартир

Объект обанкротившейся компании «ДомСтройОмск» планируют сдать уже в этом году
Виктория КОВЕРНЕВА
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Ранее сообщалось о завершении строительства дома компании ООО «Джаст Фит Лайф». Этот дом ждали 113 дольщиков

Ранее сообщалось о завершении строительства дома компании ООО «Джаст Фит Лайф». Этот дом ждали 113 дольщиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный фонд защиты прав дольщиков сообщил о выделении 111 млн рублей долгострою по улице Кирова, дом 2. Завершить строительство подрядчик - «ДомСтройОмск» должен был еще в 2016 году. Но тогда у компании возникли проблемы, а в 2021 году её признали банкротом.

- Будет достроен один дом в Омске. После его ввода в эксплуатацию квартиры получат 260 человек, – пояснил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

На сегодняшний день готовность 16-этажного дома составляет 90%. Полностью возведена коробка здания, построены наружные и внутренние инженерные сети.