В Омске завод металлоконструкций возглавил производственник из Тюмени

В Омске числятся еще три предприятия по изготовлению металлоконструкций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новым генеральным директором «Завода металлоконструкций Мост» назначен Олег Двойных. На своём посту он сменил Александра Литвина, который руководил предприятием с 2019 года.

К слову, сейчас Литвин работает в Москве главным инженером и заместителем гендиректора по строительству ООО «Мост». Это предприятие - единственный учредитель ООО «ЗМК Мост». Позиционирует себя как продолжатель НПО «Мостовик» - когда-то крупнейшего научно-производственного объединения в стране. На его счету строительство олимпиады в Сочи, масштабные проекты по всей России и странах ближнего зарубежья, а также громкое банкротство. Оно-то и сломило работу крупного строительного концерна.

Что касается нового руководства омского завода металлоконструкций, Олег Двойных выходец из Тюмени. Работал заместителем исполнительного директора по производству ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола», там же — директором по производству, а с августа 2019 года единственным собственником и гендиректором ООО «Конструкция». По итогам 2020 года выручка предприятия составила около 750 млн рублей.