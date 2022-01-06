Ермек Хапизов: Кто-то пытается раскачать ту же лодку в Омске, однако протестных акций не будет

Ермек Хапизов со своей семьей. Фото: соцсети Ермека Хапизова.

Координатор Общероссийского движения «МЫ — РОССИЯНЕ» резко высказался о событиях в Казахстане.

- В Омской области мы созидаем мир - дружбу и согласие в обществе уже не одно десятилетие, - сказал Ермек Хапизов. - Именно этот мир был нарушен в соседской, дружественной нам республике Казахстан. Всего за несколько часов исчезло то, что создавалось годами…Казахская молодежь Омской области не одобряет подобные действия, призывы и никогда не поддержит мятежников.

Хапизов отметил, что от некоторых блогеров в Омске звучат сейчас призывы поддержать мятежников, но омские казахи на них точно не откликнутся.

- Кто-то пытается раскачать ту же лодку в Омске, однако никаких протестных акций в Прииртышье не будет, - завершил спикер.