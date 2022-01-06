Иномарка протаранила машину такси в Омске: погибла одна женщина. Фото: ГИБДД Омской области

В Омске произошло смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила машину такси. Жертвой аварии стала 46-летняя пассажирка виновника дорожного инцидента, сообщили в ГИБДД региона.

Все произошло 5 января около 16:10 на улице Омской. Водитель «Хендай-Элантра» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там на полном ходу он врезался в машину службы такси «Хендай-Солярис». Авто виновника аварии от удара отбросило на металлическое ограждение возле дороги.

Женщина, которая ехала на пассажирском сидении «Элантры», скончалась на месте. Пассажирка машины такси была госпитализирована.