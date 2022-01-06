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Происшествия6 января 2022 5:18

Возле поселка аэропорт в Омской области гуляет медведь-шатун: «такой порвет и не почует»

Ситуацию держит на контроле полиция
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Возле поселка аэропорт в Омской области гуляет медведь-шатун: «такой порвет и не почует»

Возле поселка аэропорт в Омской области гуляет медведь-шатун: «такой порвет и не почует»

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Омской области неподалеку от поселка Аэропорт замечен медведь-шатун. Хищника, который должен был давно спать, увидел водитель проезжающего мимо рейсового автобуса. Позже информацию об инциденте подтвердили и в местной полиции.

— Проводится проверка. Происходящее держит на контроле участковый, — отметили в подразделении МВД. Судя по комментариям в паблике «Тарское Прииртышье», повстречался косолапый и другим сельчанам.

— На перекрестке Чекрушево пробегал мишутка. Большой такой. Такой порвет и не почует. Не выходите из машин, если заметите его, — написал местный житель.

Сельчане обеспокоены опасным соседством с хищником. Немало человек сочувствуют медведю: того могут убить, если он будет представлять опасность.