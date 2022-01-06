Омск 6 января окутало смогом: горожане жалуются на запах гари. Фото: Инцидент Омск

6 января Омск окутал смог: в воздухе чувствуется запах гари, а жители города жалуются в социальных сетях, что стало тяжело дышать. Обстановка на улицах ухудшилась, как только начало холодать. У Обь-Иртышском УГМС подтвердили, что наблюдаются «неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности».

— На территории города Омска объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, НМУ первой степени опасности, — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Там отметили, что ситуация должна улучшиться к 11 утра. На работе аэропорта густая дымка не отразилась.

Напомним, что предстоящей ночью в городе существенно похолодает. На смену теплой погоде придет мороз в 28 градусов. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными на дорогах после прошедшего накануне мокрого снега. Возможен гололед.