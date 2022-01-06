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Общество6 января 2022 4:11

В рождественскую ночь в Омске ударят морозы

Столбики термометров опустятся до отметки в -28 градусов
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В рождественскую ночь в Омске ударят морозы

В рождественскую ночь в Омске ударят морозы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В рождественскую ночь в Омске ударят почти тридцатиградусные морозы. Столбики термометров опустятся до отметки в -28 градусов.

Днем 6 января ожидается около -16 градусов. Это существенно меньше,чем было в начале недели и чем ожидается на выходных. Возможен небольшой снег. Скорость южного и юго-западного ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Предстоящей ночью помимо морозной погоды синоптики прогнозируют метель. Юго-западный ветер будет дуть со скорость. от 9 до 14 метров в секунду.

Днем 7 января заметно потеплеет: до -4 градусов. Скорость и направление ветра сохранятся без изменений.