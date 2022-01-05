Трехлетняя девочка самостоятельно ушла ночью из дома в Омской области: ребенок в реанимации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области трехлетняя девочка самостоятельно ушла из дома своих родственников. Малышка вместе с родителями приехала к ним погостить. Утром выяснилось, что ребенок пропал, сообщили в региональной полиции.

Все произошло около шести утра 5 января.

— Взрослые проснулись от холода – входная дверь оказалась приоткрытой, а девочки нигде не было. Пропала и ее верхняя одежда. По тревоге был поднят личный состав районного отдела полиции, сотрудники областных подразделений по делам несовершеннолетних, охраны общественного порядка, уголовного розыска, — рассказали в ведомстве.

В итоге малышку нашли волонтеры. на поиски ушло около получаса. К тому моменту крошка сильно замерзла. Ее экстренно госпитализировали, и сейчас она в реанимации. Среди диагнозов переохлаждение и обморожение конечностей.