20 новых штрафстоянок откроются в Омской области в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый район Омской области в 2022 году будет снабжен штрафстоянкой для автомобилей. Сейчас в регионе действую только 14 таких площадок.

Открытие новых спецстоянок стало обязательным с 1 января, так как вступил в силу региональный закон, регламентирующий порядок перемещения транспортных средств на них. До этого проблемные машины отправлялись в Омск или в ближайший район, где функционирует штрафстоянка. Иногда ситуация складывалась так,что владельцы попросту не могли приехать за своей машиной — ту попросту увозили слишком далеко.

20 новых объектов будут запущены в течение года. На каждую из них из бюджета региона выделят около 200 тысяч рублей. Тарифы за перемещение и хранение транспорта установит РЭК.