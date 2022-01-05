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Общество5 января 2022 5:50

20 новых штрафстоянок откроются в Омской области в 2022 году

Заксобрание Омской области приняло поправки в региональный закон, регламентирующий порядок перемещения транспортных средств на спецстоянки
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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20 новых штрафстоянок откроются в Омской области в 2022 году

20 новых штрафстоянок откроются в Омской области в 2022 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый район Омской области в 2022 году будет снабжен штрафстоянкой для автомобилей. Сейчас в регионе действую только 14 таких площадок.

Открытие новых спецстоянок стало обязательным с 1 января, так как вступил в силу региональный закон, регламентирующий порядок перемещения транспортных средств на них. До этого проблемные машины отправлялись в Омск или в ближайший район, где функционирует штрафстоянка. Иногда ситуация складывалась так,что владельцы попросту не могли приехать за своей машиной — ту попросту увозили слишком далеко.

20 новых объектов будут запущены в течение года. На каждую из них из бюджета региона выделят около 200 тысяч рублей. Тарифы за перемещение и хранение транспорта установит РЭК.