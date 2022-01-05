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Происшествия5 января 2022 5:00

Женщина-водитель насмерть сбила пешехода рядом с поселком Омский

Предполагается, что автомобилистка не заметила человека на неосвещенной дороге
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Женщина-водитель насмерть сбила пешехода рядом с поселком Омский. Фото: ГИБДД Омской области

Женщина-водитель насмерть сбила пешехода рядом с поселком Омский. Фото: ГИБДД Омской области

Под Омском иномарка, за рулем которой была женщина, сбила насмерть пешехода. Предположительно, автомобилистка не заметила человека на неосвещенной дороге, сообщили в ГИБДД региона.

ДТП произошло около семи часов вечера. Хозяйка «Ниссана» двигалась по подъездной дороге к поселку Омский, однако на первом километре она не заметила мужчину на дороге и на полном ходу сбила его.

В ведомстве отметили, что человек шел по обочине по пути движения авто. Удар был настолько сильный, что от полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас сотрудники региональной Госавтоинспекции разбираются во всех подробностях аварии.