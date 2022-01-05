Вместо старейшего омского кафе «Чудесница» появится сетевая столовая. Фото: 2ГИС

В Омске на месте старейшего кафе города, «Чудесница», откроется столовая сети «Солнечный день». Вывеску на здании пока не заменили, однако о смене формата и названия можно догадаться по информации на сайте компании SunnyDayGroup.

Сейчас помещение бывшего кафе завалено стройматериалами. Фото: Яндекс.Карты

Сейчас помещение бывшего кафе завалено стройматериалами. Ведутся ремонтные работы.

Для Омска «Солнечный день» на улице Петра Некрасова станет вторым. Первая столовая открылась в городе в начале декабря на улице Ленина.