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Общество5 января 2022 3:45

Вместо старейшего омского кафе «Чудесница» появится сетевая столовая

Сейчас в здании идет ремонт
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Вместо старейшего омского кафе «Чудесница» появится сетевая столовая. Фото: 2ГИС

Вместо старейшего омского кафе «Чудесница» появится сетевая столовая. Фото: 2ГИС

В Омске на месте старейшего кафе города, «Чудесница», откроется столовая сети «Солнечный день». Вывеску на здании пока не заменили, однако о смене формата и названия можно догадаться по информации на сайте компании SunnyDayGroup.

Сейчас помещение бывшего кафе завалено стройматериалами. Фото: Яндекс.Карты

Сейчас помещение бывшего кафе завалено стройматериалами. Фото: Яндекс.Карты

Сейчас помещение бывшего кафе завалено стройматериалами. Ведутся ремонтные работы.

Для Омска «Солнечный день» на улице Петра Некрасова станет вторым. Первая столовая открылась в городе в начале декабря на улице Ленина.