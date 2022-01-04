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Экономика4 января 2022 9:57

На ремонт и строительство дорог в Омской области выделят 10 млрд рублей

Региональные власти заключили три соглашения с Росавтодором
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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На ремонт и строительство дорог в Омской области выделят 10 млрд рублей

На ремонт и строительство дорог в Омской области выделят 10 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Омской области заключило с Росавтодором три соглашения, по которым в ближайшее время стартует ремонт и строительство дорог. Стоимость работ оценивается в 10 млрд рублей.

За ближайшие три года будет отремонтирована дорога «Марьяновка – Шербакуль» – «Шербакуль – Бабеж», мосты через реки Вертенис и Кип и путепровод на автодороге Обход.

Также будут построены 11 дорог к объектам сельхозтоваропроизводителей в 8 муниципальных районах Омской области.

— Третье соглашение Омской области с Росавтодором касается выделения 1,7 млрд рублей на 2022-2023 годы в рамках федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения», которая входит в госпрограмму РФ «Развитие транспортной системы», — сообщили в правительстве региона.

По последнему соглашению перечень объектов пока не утвержден.