На ремонт и строительство дорог в Омской области выделят 10 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Омской области заключило с Росавтодором три соглашения, по которым в ближайшее время стартует ремонт и строительство дорог. Стоимость работ оценивается в 10 млрд рублей.

За ближайшие три года будет отремонтирована дорога «Марьяновка – Шербакуль» – «Шербакуль – Бабеж», мосты через реки Вертенис и Кип и путепровод на автодороге Обход.

Также будут построены 11 дорог к объектам сельхозтоваропроизводителей в 8 муниципальных районах Омской области.

— Третье соглашение Омской области с Росавтодором касается выделения 1,7 млрд рублей на 2022-2023 годы в рамках федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения», которая входит в госпрограмму РФ «Развитие транспортной системы», — сообщили в правительстве региона.

По последнему соглашению перечень объектов пока не утвержден.