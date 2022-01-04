Омичу петардой оторвало пальцы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителю Омска оторвало пальцы взорвавшейся петардой. Так закончился неудачный эксперимент мужчины с пиротехникой в своей квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД Омской области.

ЧП произошло 3 января около десяти часов вечера. Мужчина был сразу же доставлен в травмпункт.

— Пострадавший в своей квартире пытался изготовить самодельную петарду. Для этого он заранее приобрел несколько маленьких петард, чтобы начинить их содержимым трубку побольше. Во время этого и произошел взрыв, — рассказали в пресс-службе регионального полицейского ведомства.

Там отметили, что мужчине оторвало два пальца, один оказался сломан. Кроме того, у омича диагностировали контузию глаза.