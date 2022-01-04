Из-за Рождественского полумарафона перекроют центр Омска Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

6 и 7 января в Омске пройдет ставший традиционным Рождественский полумарафон. Для проведения праздничного забега будет перекрыт центр города, поэтому автомобилистам стоит скорректировать свои маршруты в эти дни.

Главные улицы города закроют для проезда с полудня 6 января до шести часов вечера 7 января. Проехать по ним не сможет как частный, так и общественный транспорт.

Под нужды спортсменов отведут улицу Ленина на участке от Интернациональной до площади Победы и Соборной площади. Также будут перекрыты: Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади, улица Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина и улица Тарская от улиц Красина до Ленина.

Отметим, что марафон состоится 7 января с 12:00 до 17:00.