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Спорт4 января 2022 5:53

Из-за Рождественского полумарафона перекроют центр Омска

Автомобилистам стоит скорректировать свои маршруты 6 и 7 января
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Из-за Рождественского полумарафона перекроют центр Омска

Из-за Рождественского полумарафона перекроют центр Омска

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

6 и 7 января в Омске пройдет ставший традиционным Рождественский полумарафон. Для проведения праздничного забега будет перекрыт центр города, поэтому автомобилистам стоит скорректировать свои маршруты в эти дни.

Главные улицы города закроют для проезда с полудня 6 января до шести часов вечера 7 января. Проехать по ним не сможет как частный, так и общественный транспорт.

Под нужды спортсменов отведут улицу Ленина на участке от Интернациональной до площади Победы и Соборной площади. Также будут перекрыты: Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади, улица Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина и улица Тарская от улиц Красина до Ленина.

Отметим, что марафон состоится 7 января с 12:00 до 17:00.