В Омске за год появились свыше 200 новых остановочных павильонов Фото: Михаил ФРОЛОВ

241 остановочный павильон появился в Омске за минувший год. Чтобы ожидание автобусов было комфортным для горожан, власти задействовали несколько разных программ финансирования. Об этом сообщили в администрации города.

— Автопавильоны, оборудованные лавочками и урнами, появились на автобусных и трамвайных остановках взамен старых конструкций, которые утратили свой первоначальный вид, какие-то были частично повреждены и не подлежали ремонту, какие-то — демонтировали и вывезены вместе с нестационарными торговыми объектами, у которых закончился срок действия договоров. Часть павильонов установили по обращениям граждан, — рассказал заместитель директора по благоустройству Управления дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Парыгин.

Отметим, что замена остановочных пунктов в городе проводится не первый год подряд. Суть этой работы заключается не только в визуальном преображении городских улиц. Важно и то, что остановки переоборудуют под нужды маломобильных людей.

В 2022 году в Омске также продолжится работа по установки новых остановочных павильонов.