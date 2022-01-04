Маленьких омичей приглашают сыграть в хоккей с мячом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Омска приглашают попробовать свои силы в хоккее с мячом. 21 января в Кировском округе состоятся традиционные зимние соревнования среди детских дворовых команд. Об этом сообщили в администрации города.

— Хоккей — один из самых популярных и любимых зимних видов спорта. Эта игра нравится и взрослым, и детям. Именно поэтому ежегодный январский турнир юные хоккеисты ждут с нетерпением. Всего в нашем округе в зимний период функционируют 30 ледовых площадок, где также можно провести время с пользой для здоровья на свежем воздухе, — отметил специалист отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Кировского округа Павел Орлов.

Правила игры для маленьких спортсменов обязательно будут упрощены. Поэтому мальчишки и девчонки в возрасте от 11 до 16 лет смогут вдоволь накататься по льду и проникнуться спортивным духом под возгласы своих болельщиков. В команду будут набираться по 8 человек. На льду им предстоит пробыть два периода по 10 минут.

КОНКРЕТНО

Заявки на участие принимаются по адресу: ул. Профинтерна, 15, тел.: 55-16-78.

Соревнования состоятся 21 января в 15:00 на площадке по адресу: ул. Путилова, 7В.