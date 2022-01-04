Однушки подорожали, двушки и трешки подешевели: как изменились цены на недвижимость в Омске за год Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске за год изменилась ценовая политика на жилье. Пока в большинстве российских городов отмечалось планомерное повышение цен на все виды недвижимости, в сибирском городе продолжили дорожать только однокомнатные квартиры. Остальные, наоборот, подешевели, сообщает «СуперОмск».

Так, по данным риелторов, больше остальных потеряли в цене двушки в новостройках. Сразу -11%. Квадратный метр площади в них стоит сейчас, в среднем, 43 244 рубля. На 7% подешевели трехкомнатные квартиры. Один квадратный метр площади там стоит теперь 44 761 рубль.

Лидеры рынка, однокомнатные квартиры, подорожали. Квадратный метр такого жилья обойдется теперь в 70 366 рублей.