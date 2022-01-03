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Общество3 января 2022 9:05

Омский микроминиатюрист Коненко сделал колючую версию книги «Преступление и наказание» с портретом Достоевского

Работа приурочена к двухсотлетию писателя
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Омский микроминиатюрист Коненко сделал колючую версию книги «Преступление и наказание» с портретом Достоевского. Фото: Анатолий Коненко

Омский микроминиатюрист Коненко сделал колючую версию книги «Преступление и наказание» с портретом Достоевского. Фото: Анатолий Коненко

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко, известный своими уникальными работами из дерева, создал крохотную версию книги Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Работа была проделана по-настоящему ювелирная. Размер книги всего 4*5 сантиметров. Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса украсил издание шипами боярышника и портретом писателя.

Создание книги Коненко приурочил к двухсотлетию великого писателя.