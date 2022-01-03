Омский микроминиатюрист Коненко сделал колючую версию книги «Преступление и наказание» с портретом Достоевского. Фото: Анатолий Коненко

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко, известный своими уникальными работами из дерева, создал крохотную версию книги Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Работа была проделана по-настоящему ювелирная. Размер книги всего 4*5 сантиметров. Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса украсил издание шипами боярышника и портретом писателя.

Создание книги Коненко приурочил к двухсотлетию великого писателя.