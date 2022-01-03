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Здоровье3 января 2022 7:38

10 человек в Омской области за сутки скончались от коронавируса

Всего за 24 часа наличие инфекции подтвердилось у 299 жителей региона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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12 человек в Омской области за сутки скончались от коронавируса

12 человек в Омской области за сутки скончались от коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области остается стабильно высоким число летальных исходов заражения коронавирусом. За сутки от болезни скончались 10 жителей региона, сообщил Оперативный штаб.

Всего в регионе наличие инфекции за минувшие 24 часа подтвердилось у 299 человек. Эту существенно ниже, чем было месяц назад. Отмечается динамика по снижению новых случаев ковида в области.

Выздоровели 123 человека.

В общей сложности с начала пандемии 131 182 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели 121 469 человек. Умерли 3205.