10 человек в Омской области за сутки скончались от коронавируса

12 человек в Омской области за сутки скончались от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области остается стабильно высоким число летальных исходов заражения коронавирусом. За сутки от болезни скончались 10 жителей региона, сообщил Оперативный штаб.

Всего в регионе наличие инфекции за минувшие 24 часа подтвердилось у 299 человек. Эту существенно ниже, чем было месяц назад. Отмечается динамика по снижению новых случаев ковида в области.

Выздоровели 123 человека.

В общей сложности с начала пандемии 131 182 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели 121 469 человек. Умерли 3205.