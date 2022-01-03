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Происшествия3 января 2022 4:22

Омичка стала жертвой мошенников, попытавшись купить вигвам

Девушка увидела объявление о продажи в соцсети и поспешила перевести деньги за покупку, но так и не дождалась товар
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Омичка стала жертвой мошенников, попытавшись купить вигвам

Омичка стала жертвой мошенников, попытавшись купить вигвам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Омска стала жертвой мошенников. Она лишилась своих денег в попытке купить детский вигвам. Об этом сообщили в ГУ МВД Омской области.

— Девушка рассказала полицейским, что в начале декабря в популярной социальной сети нашла подходящее объявление. Списавшись с продавцом, она оформила заказ и перевела на указанный счет почти 5 000 рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства. Спустя несколько дней свою покупку обманутая покупательница так и не получила, и в итоге она отправилась в полицию.

Заведено уголовное дело по статье. Преступникам грозит до трех лет лишения свободы.